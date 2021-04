Warta Poznań - Jagiellonia 2:0. Białostoczanie sami się o to prosili (zdjęcia)

Jaga w pierwszej połowie odpowiedziała tylko groźnym dośrodkowaniem Macieja Makuszewskiego, po którym minimalnie chybił Bartosz Bida.

- Musimy więcej od siebie wymagać, jeśli chcemy wygrać. Na razie wygląda to tak, jakbyśmy tu przyjechali tylko pograć w piłkę i musimy to zmienić - mówił w przerwie przed kamerami Canal + Sport rozczarowany kapitan gości Taras Romanczuk.

Po przerwie było już lepiej i więcej działo się pod bramką poznańskiego beniaminka. Trochę ożywienia wniosło wprowadzenie z ławki rezerwowych Bartłomieja Wdowika, ożywił się Jesus Imaz. Było to jednak za mało, by doprowadzić do wyrównania.

Zamiast tego, w końcówce zespół trenera Rafała Grzyba stracił drugą bramkę. Po kolejnej stracie i szybkiej kontrze Jagiellończyków dobił Makana Baku.

WYNIK

Warta Poznań - Jagiellonia Białystok 2:0 (1:0).

Bramki: 1:0 - Trałka (40), 2:0 - Baku (86).

Żółte kartki: Tiru, Kwiecień.

Sędziował: Daniel Stefański (Bydgoszcz).

Warta: Lis - Kuzdra, Ławniczak, Ivanov, Kiełb (75. Jakóbowski), Grzesik, Trałka, Kupczak, Czyżycki (82. Żurawski), Baku (87. Sopoćko), Zrelak (75. Kuzimski).

Jagiellonia: Steinbors - Prikryl, Țiru l, Augustyn, Bitok, Makuszewski (46. Wdowik), Pospisil (46. Kwiecień l), Romanczuk, Imaz (87. Bortniczuk), Bida (75. Wrzesiński), Puljić (75. Mystkowski).

