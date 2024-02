KnockOut Boxing Night 33. Końcówka walki z Miną należała do Kamila Szeremety, ale sędziowie dali remis

Kamil Szeremeta (25-2-2, 8 KO) w Białymstoku zadebiutował w kategorii super średniej w walce wieczoru gali KnockOut Boxing Night 33. Jego rywalem był Ekwadorczyk Abel Mina (17-3-1, 9 KO)

Początek to próby ataków Szeremety, który próbował przejąć na ringu w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku inicjatywę. Rywal jednak umiejętnie kontrował i odpowiadał prostymi. Był też szybszy od Polaka.

W czwartej rundzie pięściarze zderzyli się głowami i Kamil Szeremeta doznał rozcięcia nad prawym łukiem brwiowym. Sącząca się krew przeszkadzała Polakowi w walce. Jednak mimo to to Szeremeta miła inicjatywę w końcówce. Kilka razy trafił prawym sierpowym zmuszając Ekwadorczyka do obrony.

Mina by uniknąć ciosów bardzo często klinczował, ale sędzia wciąż dawał komendę "break" by rozdzielić pięściarzy. Szeremeta zaś lubi walczyć w zwarciu, ale ringowy arbiter bardzo szybko stopował walkę. Sędziowie po 10 rundach wypunktowali remis. Jeden arbiter widział wygraną Szeremety 98:92, ale drugi dał z kolei wysokie zwycięstwo Ekwadorczykowi 97:93. Trzeci wytypował remis 95:95. Każdy z sędziów widział więc różne walki. Wobec takiego werdyktu tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski w wadze super średniej pozostał wakujący.