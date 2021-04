Keeza IV Liga Piłkarska. Koronawirus zaatakował Spartę. Derby Białegostoku na remis (zdjęcia)

Zespół z Augustowa poinformował o objawach zakażenia koronawirusem u czterech swoich zawodników i mecz w Łomży został odwołany.

Z pauzy dotychczasowego lidera - Tura Bielsk Podlaski, skorzystała Wissa Szczuczyn, która po wysokim zwycięstwie 4:0 w Dąbrowie Białostockiej sama wskoczyła na czoło tabeli. Bielszczanie mają jednak jedno spotkanie rozegrane mniej.

W Białymstoku niemal przez całe spotkanie prowadziła broniąca się przed degradacją ekipa MOSP. Zespół z ul. Świętokrzyskiej stracił prowadzenie w końcówce i musiał zadowolić się remisem.

- Czujemy niedosyt, bo szybko objęliśmy prowadzenie i co prawda w drugiej połowie oddaliśmy inicjatywę Hetmanowi, ale mieliśmy kilka bardzo dobrych okazji po kontrach, w tym dwie sytuacje sam na sam z bramkarzem. Zmarnowaliśmy je i to się zemściło - mówi trener gości Piotr Szydłowski. - Z drugiej strony, szanujemy ten punkt, bo w ostatecznym rozliczeniu może on być ważny w walce o utrzymanie się - dodaje.