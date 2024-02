Karp za Wysockiego, a Wysocki za Karpa. Zmiany na stanowiskach dyrektora w szpitalach w regionie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Lekarze rodzinni będą przyjmować w szpitalu

Z kolei Marek Karp to wieloletni zastępca ds. finansowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Fotel głównego dyrektora zajął, gdy ustąpił dr Bogusław Poniatowski. Zwolnił go, na własną prośbę, na początku pandemii. To wtedy właśnie przeniósł się do placówki w Mońkach.

Teraz znów wraca do Białegostoku. Tak zadecydował minister spraw wewnętrznych. Marek Karp we wtorek w Warszawie w siedzibie ministerstwa odebrał powołanie. I od razu rozpoczyna pracę. Jak podaje Podlaski Urząd Wojewódzki, Marek Karp stanowisko objął na trzy miesiące – do czasu wyłonienia dyrektora we właściwym trybie.