Kamizelka defibrylująca ratuje życie. Kardiolodzy z USK założyli ją pierwszemu pacjentowi w regionie

Pacjent "0" przywdział pierwszą kamizelkę

Pierwszym pacjentem, który od dziś (7 maja) korzysta z kamizelki defibrylującej jest 54-letni Robert Żaczek z Białegostoku. Trafił on na Oddział Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku 25 kwietnia z tzw. przechodzonym zawałem.

- Wydawało mi się, że mam refluks i nawet leczono mnie z tego powodu przez dwa dni. Jednak tabletki osłonowe nie pomagały i żona wezwała karetkę, bo ból był nie do zniesienia. Zrobiono mi EKG i stwierdzono, że to zawał. Trafiłem do szpitala, od razu na stół operacyjny, gdzie udrożniono mi tętnicę.

Po negatywnym wyniku testu na koronawirusa pan Robert trafił na oddział intensywnej opieki kardiologicznej, gdzie powoli dochodził do siebie i odliczał dni do wypisu. Jak się jednak okazało, wróci do domu wyposażony w nietypowy "ubiór".