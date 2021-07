Jeżewo/Kobylin: Kolizja na S8. Osobówka zderzyła się z tirem. Auto zmasakrowane, ale nikt nie ucierpiał (zdjęcia)

•17:51 AKTUALIZACJA Koniec utrudnień na S8

•15:54 AKTUALIZACJA Ruch w kierunku Białegostoku odbywa się jednym pasem

Groźna kolizja na S8 pod Jeżewem

Do tej kolizji doszło około kwadransa po 15. Na jezdni S8 prowadzącej w kierunku Białegostoku doszło do zderzenia samochodu osobowego z tirem. Było to między Jeżewem i Kobylinem, w powiecie białostockim, ale 200 metrów od granicy powiatu wysokomazowieckiego.

Auto osobowe jest mocno rozbite, ale jak podają służby, w zderzeniu nikt nie ucierpiał.