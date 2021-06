Jakie odpady sprawiają największe problemy? Co z nimi zrobić? To np. butle gazowe i nie tylko

- Jestem w posiadaniu zużytych pojemników po gazie. To jest taki nieduży 25 g, popularnie stosowany. To jest gaz po ciśnieniem - propan i butan. To niebezpieczny przedmiot i w pewnych warunkach może samozapłonąć. Jest problem z utylizacją tych pojemników. Nie mogłem znaleźć na takie odpady kontenerów. Nie wiedząc co z tym zrobić, zadzwoniłem na numer znajdujący się na butli. Dodzwoniłem się do urzędu miasta. Pani powiedziała mi, żeby zawieźć go do Hryniewicz. Uważam, że to śmieszna sprawa, żeby jechać z jednym pojemnikiem do Hryniewicz, to potrzeba siły i czasu. Pani powiedziała, że nie ma innego rozwiązania. Musi być takie miejsce, gdzie można ten płynny gaz pod ciśnieniem odłożyć - opowiada pan Czesław.