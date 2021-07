Jagiellonia znowu sponsorowana przez Białystok. Podpisano umowę na promocję miasta przez zespół

- Przez wiele lat mieliśmy taką współpracę. Był moment przerwy i wracamy do tego co było. Wracamy też na koszulki. Na miejsce, moim zdaniem, jeszcze bardziej atrakcyjne, niż wcześniej. Jest też drugi powód, dlaczego wracamy do współpracy. Poprzednie lata to pasmo sukcesów. Dwa razy wicemistrzostwo, udział w finale Pucharu Polski. Ostatni rok kiedy nas nie było, to trochę był gorszy. Więc mamy nadzieję, że teraz jak miasto będzie ponownie promowało się wraz z Jagiellonią, to te sukcesy wrócą i ponownie będziemy mogli się wszyscy wspólnie cieszyć z osiągnięć drużyny piłkarskiej - powiedział Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.