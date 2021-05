Jagiellonia - Lechia już z kibicami na trybunach. Trwa sprzedaż biletów

W związku z pandemią spotkań piłkarskich fani na żywo nie oglądali przez blisko osiem miesięcy. Teraz wracają na trybuny, ale w ograniczonej liczbie i w reżimie sanitarnym. Potyczkę z Lechią będzie mogło zobaczyć 5386 osób. Do wtorku włącznie bilety nabywać mogli tylko właściciele karnetów na kończący się sezon oraz posiadacze kart wstępu na mecz 7. kolejki z Lechem Poznań. Od środy trwa sprzedaż otwarta.

Jakkolwiek piłkarze Jagiellonii nie rozpieszczają swoich sympatyków prezentowaną formą, a starcie z Lechią nie ma większego ciężaru gatunkowego, to wielu fanów stęskniło się za atmosfera meczową i wybiera się na Słoneczną na "próbę gardeł". Więcej okazji w tych rozgrywkach przecież nie będzie. Warto więc nie zwlekać z decyzją o zakupie biletów.

W mediach klubowych można przeczytać o zasadach zakupu biletów i postępowania na stadionie. My zapraszamy do naszej galerii do przypomnienia sobie, jak wspieraliśmy Jagiellonię w meczach, kiedy trybuny były otwarte: z Wisłą Kraków (1:1), Podbeskidziem Bielsko-Biała (2:2) i Zagłębiem Lubin (0:1).