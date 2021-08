Jagiellonia - Bruk-Bet 1:0. Trener Ireneusz Mamrot: Musimy zrobić krok do przodu w ofensywie

MARIUSZ LEWANDOWSKI (Bruk-Bet): Widzieliśmy, że czeka nas tutaj ciężkie spotkanie i takie też było. Staraliśmy grać w piłkę, przejąć inicjatywę i w pierwszej połowie udawało się to nam. Głupio straciliśmy bramkę. Przytrafił nam się jeden błąd, który to spowodował i później ciężko nam było rozmontować bardzo dobrze grającą obronę Jagiellonii. Nie wywozimy stąd punktów, czy nawet punktu i musimy popatrzeć na swoje błędy. Kreujemy, utrzymujemy się przy piłce, stwarzamy sytuacje, chociaż dzisiaj nie było ich tyle, jak w poprzednich meczach, a jeden czy może dwa błędy w meczu powodują, że tracimy te bramki. Trzeba się nad tym zastanowić i być bardziej skoncentrowanym, by tych błędów nie popełniać. Jagiellonia jest w mojej ocenie bardzo dobrze zorganizowanym zespołem w obronie i trzeba bardzo mocno się nagimnastykować, by te sytuacje sobie stworzyć.

IRENEUSZ MAMROT (Jagiellonia): Za nami bardzo trudne spotkanie. Cofnęliśmy się w pierwszej połowie i nie wyglądało to tak, jakbyśmy chcieli. W drugiej połowie na pewno było lepiej. Mimo tego wszystkiego, mieliśmy lepsze sytuacje. Do przerwy dwie dobre miał Andrzej Trubeha, a p przerwie Fiedor Cernych i spokojniej by się grało, gdyby padła bramka na 2:0. Ale też, w ważnym momencie strzeliliśmy bramkę do przerwy. Stało się to wtedy, kiedy bramka wcale nie wisiała w powietrzu.