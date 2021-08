Jagiellonia Białystok. Kolejna kontuzja obrońcy. Bartłomiej Wdowik złamał nogę

Podczas zajęć 20-letni Wdowik, który w tym sezonie zagrał we wszystkich trzech meczach Żółto-Czerwonych jako rezerwowy, po powietrznym pojedynku z jednym z kolegów wylądował tak nieszczęśliwie, że złamał kość śródstopia lewej nogi. Na boisko lewy defensor wróci najwcześniej w połowie października.

To kolejny cios dla linii obronnej Jagiellonii. W sobotę Israel Puerto po starciu z Piotrem Wlazło z Bruk-Betu Nieciecza, doznał urazu kolana. Wyglądało to koszmarnie i chociaż badania na szczęście wykluczyły zerwanie więzadeł, to i tak hiszpański stoper wróci na boisko dopiero za około cztery tygodnie.

Biorąc pod uwagę fakt, że prawdopodobnie do końca sezonu nie zagra już Ivan Runje, uraz leczy Paweł Olszewski, a Bartłomiej Kwiecień dopiero wróci do treningów, to pole manewru trenera Ireneusza Mamrota w formacji obronnej jest niewielkie. A przecież to dopiero początek sezonu.