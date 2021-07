Jagiellonia Białystok. Bartosz Bida kontuzjowany. To może być poważny uraz.

Do feralnego zdarzenia doszło w 39. minucie, kiedy jagiellońskiego młodzieżowca zmienić musiał Dani Quintana.

- Żałuję bardzo, że coś się przydarzyło Bartkowi Bidzie, ale było to bez kontaktu z przeciwnikiem. Mam nadzieję, że to nic groźnego. Szkoda by było, gdyby musiał pauzować już na początku sezonu - skomentował w klubowych mediach Jagiellonii trener Legii Czesław Michniewicz.

Niestety, wiele wskazuje na to, że Bida nie będzie gotowy do gry początek sezonu (24 lipca).

- Zapowiada się na poważniejszą kontuzję. Obym się pomylił, bo na pewno na tym zgrupowaniu Bartek dobrze się prezentował - nie ukrywał swoich obaw trener Żółto-Czerwonych Ireneusz Mamrot.

Sparing. Legia - Jagiellonia 2:0. Nowy gracz mistrzów Polski pogrążył białostoczan

Przypominamy, że na zgrupowanie do Kępy nie pojechali leczący kontuzje obrońcy: Paweł Olszewski, Ivan Runje oraz Bogdan Tiru.