IV liga piłkarska. Na górze tabeli nic nie drgnęło. Na dole Cresovia poniosła 13. porażkę z rzędu

- Myślę, że wygraliśmy zasłużenie, bo szczególne w drugiej połowie mieliśmy sporo niewykorzystanych stuprocentowych sytuacji, ale gdyby ten karny wpadł, to mogło się to różnie potoczyć. To zwycięstwo sprawia, że mamy względny spokój w tabeli i jestem z tego powodu bardzo zadowolony - ocenia trener MOSP-u Białystok Piotr Szydłowski.