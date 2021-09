III liga piłkarska. Ursus Warszawa - Jagiellonia II 2:3. Przełamanie rezerwistów

Początek wcale nie wskazywał na to, że Żółto-Czerwoni pojada do domu z kompletem punktów. Goście zaczęli rozkojarzeni, popełniali błędy i już w 4. minucie stracili gola po stałym fragmencie gry. Utrata bramki pobudziła białostoczan do lepszej gry, efektem czego była bramka na 1:1.

- Kuba Orpik próbował dogrywać, piłka została zatrzymana ręką przed samą bramką, skutkiem czego mieliśmy jedenastkę, którą na gola zamienił Martin Kostal. Zespół dobrze zareagował po wyrównaniu, poszliśmy bowiem po kolejnego gola. Po ładnie rozegranej akcji Eryk Matus podał do Karpińskiego, który na raty umieścił piłkę w bramce, strzelając pod poprzeczkę - opisuje w klubowych mediach trener rezerw Jagi Wojciech Kobeszko.

Niestety, radość z objęcia prowadzenia trwała bardzo krótko, bo Ursus wykorzystał błąd Jagiellończyków w środku pola i wyrównał. Rozstrzygnięcie padło w 57. minucie, kiedy dobrze dysponowany Kostal przeprowadził indywidualną akcję i zakończył ją golem na miarę zwycięstwa.