II liga piłkarska. Wigry - Olimpia Elbląg 1:0. Kuriozalny gol samobójczy dał cenne zwycięstwo

Po nieudanym starcie sezonu trener Biało-Niebieskich Dawid Szulczek zapowiadał zmiany w wyjściowej jedenastce. Suwalski szkoleniowiec zaufał dwójce rutyniarzy - Bartłomiejowi Babiarzowi i Kamilowi Adamkowi. Pierwszy miał wzmocnić drugą linię, drugi - siłę rażenia.

Adamek po minionym sezonie rozstał się z suwalskim klubem, ale potem zmienił zdanie i zdecydował się na pozostanie w Wigrach. Musiał jednak nadrobić częściowo stracone przygotowania, by po wejściach z ławki rezerwowych trafić do podstawowej jedenastki.

- Musiał trochę popracować, ale cieszę się, że został u nas. Czekamy na jego gole, bo że umie je strzelać, to chyba nikogo nie trzeba przekonywać - mówił trener Szuczek.

I doświadczony piłkarze nie zawiódł. Już w 13. minucie brał udział w akcji, która dała gospodarzom gola. To on odebrał piłkę stoperowi rywali Michałowi Czarnemu i podał do Patryka Mularczyka. Pomocnik gospodarzy chciał odegrać do Adamka, ale wtrącił się to Klaudiusz Krasa. Piłkarz Olimpii zrobił to jednak tak nieszczęśliwie, że zaskoczył własnego bramkarza i zdobył bramkę samobójczą.