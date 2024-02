I liga siatkarzy. REA BAS Białystok - Astra Nowa Sól. To jest niezwykle istotny mecz

- Nie patrzę w tabelę, bo najważniejsze jest to, jak gramy w siatkówkę, a jestem przekonany, że wracamy na dobre tory i zaczniemy znów regularnie wygrywać - mówi atakujący REA BAS-u Białystok Jędrzej Goss. - Astra to bardzo wymagający rywal, który przypomina trochę nasz klub. Postawiono tam na stabilizację jeszcze od drugiej ligi, a jeśli przychodzą nowi zawodnicy, to stanowią wartość dodaną, tak jak u nas Karol Rawiak. Czeka nas trudny mecz, ważna będzie dyspozycja dnia, ale jestem optymistą - dodaje.