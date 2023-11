I liga siatkarek. Udana sesja wyjazdowa zespołu BAS KB Białystok, a mogło być jeszcze lepiej

Do Szczyrku na starcie z uczennicami Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS białostoczanki także jechały z zamiarem wywalczenia kompletu punktów. I kto wie, czy by im się to nie udało, gdyby nie fatalna końcówka pierwsze seta. Nasz zespół prowadził już 20:15 i 23:20, by stracić pięć punktów z rzędu i przegrać 23:25.

- Drużynie z tak doświadczonymi zawodniczkami, jak nasza, takie rzeczy nie powinny się przytrafić i musimy to wziąć na klatę - przyznaje kapitan BAS-KB Białystok Barbara Sokolińska. - Trzeba jednak pamiętać, że w Szczyrku grają utalentowane, młode dziewczyny, które są nadzieją polskiej siatkówki i w przyszłości mają trafić do kadry narodowej. Mogą popełnić sporo błędów, ale gdy złapią właściwy rytm, potrafią być bardzo groźne - dodaje.