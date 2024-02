I liga siatkarek. BAS KB Białystok nie powstrzymał lotu Sokoła i doznał dotkliwej porażki

Niestety, gospodynie w końcu skończyły akcję i chociaż Podlasianki walczyły, to ostatecznie po ataku Sandry Świętoń przegrały 27:29.

- To był moment przełomowy. Jak się ma marchewkę i się jej nie bierze, za to dostaje kijem, to zamiast nakręcić siebie, nakręca się przeciwnika - ocenia drugi trener BAS-u KB Białystok Sebastian Grzegorek.