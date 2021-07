Grupa Chorten przyznała tytuły Partner Roku i Menadżer Roku [zdjęcia]

Otrzymali je ci kupcy, którzy osiągnęli największe obroty w ramach umów handlowych Grupy Chorten i w pełni realizują model współpracy partnerskiej. Spotkania były też okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania placówek ogólnospożywczych i specjalistycznych na konkurencyjnym rynku.

- To bardzo ważne dla nas, by budować z właścicielami sklepów relacje i to nie tylko te biznesowe, ale także bardzo osobiste. Chętnie słuchamy ich uwag i potrzeb, dotyczących prowadzenia całej grupy, bo jest ona stworzona przez samych właścicieli sklepów i z myślą o ich interesie – podkreśla Sylwia Olechno.