Grafficiarze wpadli bo nie zauważyli kamer. Policjanci zatrzymali cztery osoby

Chwilę później grafficiarze poszli w inne miejsce. Policjanci z białostockiej patrolówki, którzy dostali to zgłoszenie rozpoczęli poszukiwania wandali. Po informacjach od operatorów monitoringu dysponowali ich rysopisami. Chwilę później zauważyli dwie z czterech osób, które wcześniej malowały graffiti. To 25-letni białostoczanin i jego o 3 lata młodsza znajoma. Kolejny patrol, który włączył się w poszukiwania kilka ulic dalej zatrzymał dwóch mężczyzn z tej grupy. To dwaj 22-letni mieszkańcy powiatu suwalskiego.