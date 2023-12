Giełda staroci w kompleksie nad zalewem w Wasilkowie. Zobacz, co można było kupić w przedświąteczną niedzielę 17 grudnia

Od kiedy, legendarne miejsce na handlowej mapie Białegostoku, jakim był klub rozrywki Krąg przy ul. Wierzbowej, przeszło do historii, kupcy i sprzedawcy staroci wszelkiej maści spotykają się w Kompleksie Hotelowym „Nad zalewem" w Wasilkowie. To, co można było kupić w Wasilkowie w niedzielę [17.12.2023] prezentujemy w galerii: