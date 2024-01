Giełda na Andersa. Warzywa, owoce, wyroby regionalne i nie tylko. Zobacz najnowszą ofertę i ceny Izabela Krzewska

Jabłka, gruszki, jaja, kiszonki, miody, sery, wędliny, słodycze. Do tego chemia gospodarcza i elektronarzędzia oraz przydatne łopaty do odśnieżania, bo w Białymstoku porządnie sypnęło białym puchem. To tylko kilka z produktów dostępnych w niedzielę (14.01) na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku. Byliśmy tam i sprawdziliśmy dla Was ceny. Obejrzyj fotorelację.