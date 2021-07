Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 28.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Dubowo Pierwsze, numery: od 1 do 22A, 43, 46, 47, 48, działki

29.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bród Nowy, od 17 do 24, plac budowy, działki., Bród Stary, od 1 do 10, 17, place budowy, działki.

30.07 od godz. 8:00 do 16:00

Lipniak, 7 do 12, 22 do 26A, dz. 11/4, 26, 410

2.08 od godz. 8:00 do 15:00

Prudziszki, nr 8, 9, 15A, 31B, 38, 50, 56, 59, 60, dz. 185/5, 185/8, 396/3, 417/5, plac budowy

2.08 od godz. 8:00 do 13:00

Nowa Wieś, nr 26 do 34D, 37A do 38A, dz. 23/8, 121/4, plac budowy

2.08 od godz. 12:00 do 18:00

Osinki, 3, 9, od 12 do 16, od 20 do 32, 48, 49, dz. 20/2, plac budowy

3.08 od godz. 8:00 do 13:00