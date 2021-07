Festiwal Pierogów Świata w Białymstoku już w piątek 23 lipca. Smakowita uczta w Atrium Biała

Festiwal Pierogów Świata to trzy dni smakowitej uczty. W Białymstoku wystawcy zjadą się do Atrium Biała w dniach 23-25 lipca. Pierogi, jakich będą mieli okazję skosztować uczestnicy festiwalu to m.in.

indyjskie samosa

chińskie baobao

tybetańskie momo

włoskie calzone

gruzińskie chinkali

Nie zabraknie oczywiście tradycyjnych polskich pierogów z sezonowymi farszami.