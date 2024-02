EkoLove w Białymstoku. W weekend Stadion Miejski wypełnią kosmetyki i produkty naturalne

EkoLove to impreza, która już na stałe wpisała się kalendarz białostockich wydarzeń. To też kolejna na mapie Polski i jedyna w północnowschodniej części kraju szansa, by lokalni producenci kosmetyków, żywności i wyrobów naturalnych mogli spotkać się z odbiorcami szukającymi produktów dobrych dla zdrowia i środowiska.

Targi są także przestrzenią do rozmów, edukacji i rozwoju w dziedzinie ekologicznego stylu życia i dbania o siebie w najlepszy możliwy sposób – czerpiąc z dóbr natury.

Wydarzenie jest okazją do zakupu swoich ulubionych produktów naturalnych, ale również poznania nowych marek zarówno z Podlasia, jak i z całej Polski.

Oprócz kosmetyków i produktów do pielęgnacji zostanie wyznaczona strefa do zaprezentowania żywności, świec czy ozdób.