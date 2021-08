EastWave Festival to pierwszy festiwal rapu w Białymstoku (zdjęcia)

Miłosz Tyburczy i Karol Barnicki, to młodzi zapaleńcy i miłośnicy muzyki z żyłką przedsiębiorców. Bez wsparcia sponsorów, ale z wielką determinacją i z pewnym doświadczeniem przy organizacji klubowych koncertów porwali się na spore przedsięwzięcie – organizację pierwszego w regionie festiwalu muzyki rapowej.

- Firmę założyłem w wieku 18 lat i od 2019 roku organizuję różne eventy, również muzyczne. Muzyka jest ze mną od zawsze i taki festiwal to nie tylko kolejny etap w mojej pracy, ale też realizacja pasji – mówi Karol Barnicki. Sam pomysł zrodził się trzy lata temu w głowie 15-letniego wówczas Miłosza Tyburczy, miłośnika rapu i organizatora koncertów klubowych polskich hiphopowców. To wspólne zamiłowanie zainspirowało młodych ludzi do stworzenia festiwalu, którego nigdy w tej części Polski nie było.