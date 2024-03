Dzień Liczby Pi. Politechnika Białostocka zaprasza do wspólnego świętowania. Sprawdźcie program i zapiszcie się na wybrane atrakcje

14 marca to dla matematyków data znacząca i symboliczna. W Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3,14 – co stanowi przybliżoną wartość liczby Pi, czyli stałej matematycznej, która do dziś fascynuje naukowców. 14 marca to również data urodzin Alberta Einsteina oraz Władysława Sierpińskiego – wybitnego polskiego matematyka. Od 2020 roku, na mocy proklamacji UNESCO, dzień 14 marca obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Matematyki.

Jak widać tego dnia powodów do świętowania mamy wiele – mówi dr Ewa Girejko, koordynatorka obchodów Międzynarodowego Dnia Liczby Pi na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. - Korzystamy więc z okazji i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do spojrzenia na matematykę, tak jak widzimy ją my: wykładowcy, naukowcy i studenci Politechniki Białostockiej.