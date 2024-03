DZIEŃ KOBIET 2024: Kiedy wypada Dzień Kobiet? Jakie złożyć życzenia 8 marca? [ŻYCZENIA SMS, ŚMIESZNE, KRÓTKIE WIERSZYKI]

***

Bądź zawsze uśmiechnięta, Ponieważ złość i smutek piękności szkodzi, A radość i uśmiech Ci to wynagrodzi, Więc skromny kwiat ode mnie przyjmij, I swój uśmiech z serca do mnie wyjmij

***

Marzec wyjął grosik srebrny, Teraz będzie mu potrzebny. Do kwiaciarni marzec pobiegł, Kupić bukiet na święto kobiet

***

Życzę Ci kotku:

Doskonałości w każdym calu

Byś nigdy nie czuła smutku i żalu

Poczuła miłość w pełni smaku

I największej jego sile ataku

Uśmiechu na twarzy przez cały rok

Byś do marzeń miała tylko drogi krok

Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie

A książę z bajki zbierał je dla Ciebie :)

W tym szczególnym dniu życzę Ci wszystkiego co pragnie Twoje serce

I żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce…

***

Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

A od jutra do roboty,

resztę dnia świętują chłopy

***

Z okazji Dnia Kobiet

życzę Ci gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla Ciebie zrobi,

nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,

zielonych świateł na Twojej drodze,

radości z małych spraw, które Cię ucieszą na co dzień.

***

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.

***

Z okazji Dnia Kobiet: Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz, tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne, tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru, zaś miłości ponad wszystko życzy...