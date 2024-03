Dzięki nim pacjent będzie słyszał. Lekarze z kliniki otolaryngologii USK wszczepili nowatorski implant ucha środkowego

W prawidłowym procesie słyszenia drgania są przekazywane przez ucho zewnętrzne i środkowe, aż do ucha wewnętrznego. W przypadku niedosłuchu typu przewodzeniowego albo mieszanego na skutek uszkodzenia którejś ze struktur ucha, dźwięki nie mogą efektywnie dotrzeć do ucha wewnętrznego - receptora. Implant BONEBRIDGE omija uszkodzone części ucha i przesyła dźwięki bezpośrednio do ucha wewnętrznego za pośrednictwem kości czaszki. W przypadku osób z głuchotą jednostronną system BONEBRIDGE odbiera dźwięki po stronie niesłyszącej i przekazywania ich do ucha wewnętrznego po stronie słyszącej. Jest to nowa generacja technologii słuchowych, gdzie implant umieszczony jest całkowicie pod skórą. Dzięki mikroprocesorowi dźwięku, utrzymywanemu na skórze za pomocą magnesu, możliwe jest przetwarzanie dźwięków na sygnały, które następnie są przekazywane do implantu przetwarzającego te sygnały na drgania mechaniczne przewodzone do uszu wewnętrznych, co umożliwia pacjentom percepcję dźwięku.

Dzięki zastosowaniu Bonebridge, pacjenci z uszkodzeniem ucha środkowego i z przewodzeniowymi oraz mieszanymi ubytkami słuchu mogą doświadczyć znaczącej poprawy jakości życia. Implant ten oferuje nie tylko lepszą jakość dźwięku, ale również komfort noszenia, minimalizując ryzyko infekcji i innych komplikacji związanych z tradycyjnymi urządzeniami słuchowymi.