Dzięki darczyńcom dzieci miały fajne ferie. Zobacz, jak wypoczywali podopieczni Drogi

Zajęcia z treningu kontroli złości, proszenia o pomoc, asertywności, do tego mini warsztaty kulinarne, organizowane w siedzibie stowarzyszenia, wyprawy na sanki, lepienie bałwana, granie w planszówki – mali podopieczni białostockiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” każde ferie mają zorganizowane tak, by nie było nudno. I by dobrze i mądrze wypocząć.

Obowiązuje też zasada, że podczas zajęć nie ma telefonów. Dlatego wszystkie dzieciaki już rano oddają je na przechowanie wychowawcy. – Stawiamy na relacje, na bycie ze sobą. Na to, by rozmawiać z drugim człowiekiem, by nie siedzieć „w telefonach” – mówi Katarzyna Tiuryn.

Na niektóre aktywności potrzebne są dodatkowe pieniądze – i to wcale niemałe, biorąc pod uwagę, że w czasie ferii do Drogi codziennie przychodzi około 90 dzieciaków. W tym roku mogły liczyć np. na wyprawę na pizzę, do kina, do muzeum czy do Strefy Wysokich Lotów, do teatru, na warsztaty lepienia z gliny (okazało się, że w grupie podopiecznych jest sporo artystów), na basen.

Nie ma wątpliwości, że takie ferie możliwe były dzięki pomocy darczyńców, którzy wzięli udział w akcji „Zaprzęg Świętego Mikołaja”. To coroczna inicjatywa „Kuriera Porannego” i „Gazety Współczesnej”. Prosimy w niej na co dzień z nami współpracujące firmy, by za naszym pośrednictwem wsparły podopiecznych Drogi (podobną akcję prowadzimy również latem – wtedy zbieramy na wakacyjny wypoczynek). My za pomoc dziękujemy publikowaniem na naszych łamach zaprzęgu Świętego Mikołaja. W środku każdych saneczek umieszczamy logo jednego darczyńców.