Dziadkowie biznesu. Studenci zarządzania zorganizowali projekt, dzięki któremu chcą wspomóc małe przedsiębiorstwa w dobie pandemii

Od czwartku obowiązują godziny dla seniorów. "To rozwiązanie, które utrudnia życie społeczeństwu"

Wspieranie osób starszych w czasie pandemii jest bardzo ważne, ale praktyka z kwietnia br. pokazała, że godziny dla seniorów nie są trafionym pomysłem- czytamy w opinii Polskiej Izby Handlu. - – Niemal puste sklepy przez dwie godziny dziennie to straty finansowe dla branży, to brak wpływów z podatków a tym samym straty dla budżetu państwa, w czasie kiedy brakuje pieniędzy m.in. na służbę zdrowia- komentuje prezes PIH. - Jest to także rozwiązanie, które utrudnia życie społeczeństwu- dodaje.