Drastyczny przyrost pacjentek z zaawansowanymi rakami narządów rodnych. UCO zaprasza na darmowe badania!

Do Uniwersyteckiego Centrum Onkologii trafiają kobiety cierpiące na nowotwory narządów rodnych. Tutaj panie cierpiące na raki jajników, szyjki macicy i inne nowotwory złośliwe otrzymują pomoc. Jednak - jak mówią lekarze - tak źle jeszcze nie było.

- Ten briefing prasowy jest krzykiem rozpaczy, który my, ginekolodzy onkolodzy, chcemy wyrazić i który jest wynikiem obserwacji tego, co się dzieje w Uniwersyteckim Centrum Onkologii - mówił prof. Paweł Knapp, koordynator Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w USK. - Wiele kobiet wystraszyło się epidemii i nie zgłasza się do nas. Nie można się temu dziwić, ale w efekcie krzywa nowotworów drastycznie poszła do góry. Co piąta pacjentka, która zgłasza się do UCO, znajduje się już w stadium nieoperacyjnym raka.