Do kupienia pierwszy polski samochód elektryczny. To Izera mini, przystępna cenowo, idealna do miasta. Zobacz jak się prezentuje OPRAC.: PL

W końcu doczekaliśmy się pierwszego, ogólnodostępnego, polskiego samochodu elektrycznego. Nie jest to co prawda model typu kompaktowy hatchback czy SUV jak pierwotnie planowano. Póki co to skromniejsza wersja dedykowana do ruchu miejskiego.