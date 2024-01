Diabetycy organizują bezpłatne spotkania przy stole. Na pierwszym czwartkowym obiedzie pachniało czosnkiem, kminkiem i wędzonką

Jednym z gości czwartkowego obiadu był Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

- Dziękuje pani Danucie za to, co robi dla całego środowiska nie tylko chorych na cukrzyce, ale dla wszystkich mieszkańców naszego regionu. Przecież czwartkowe obiady to nic innego, jak Podlaska Marka Roku - mówił marszałek. - Cieszę się, że spotykam w naszym regionie tylu wspaniałych ludzi, z tak wspaniałymi pomysłami.