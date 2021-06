Debata o podlaskim rynku pracy. "Warunki pracy i życia w Polsce zupełnie odstają od standardów zachodnich państw"

Debatę poprowadzi redaktor naczelny Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej Jarosław Jabłoński, a prelegentami będą Andrzej Sobolewski, prezes zarządu ChM spółka z o. o. w Białymstoku, Marek Masalski współwłaściciel spółek grupy „Łączy Nas Praca” oraz Jarosław Sadowski wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

JAROSŁAW SADOWSKI

Wszystko zależy od określonego czasu, miejsca i zapotrzebowania na określonych pracowników. Jeżeli jednak będziemy to rozpatrywali w ujęciu globalnym, to wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy mamy jednak do czynienia z brakiem rąk, a przede wszystkim głów do pracy. Wydaje mi się, że przyzwyczailiśmy się już do braku fachowców na naszym rynku pracy. Przypomnijmy sobie lata 90-te ubiegłego wieku, gdzie mówiło się, że naszym firmom brakuje kapitału, natomiast nie brakuje rąk do pracy. Dziś, ogromy wpływ mają na to zmiany demograficzne, bo okazuje się, że większa rzesza ludzi z rynku pracy schodzi aniżeli wchodzi.