Dachowanie opla na Kalinowskiego w Białymstoku. Kierowca zahaczył o autobus

Do niecodziennego zdarzenia doszło w czwartek (14.03.2024) na ulicy Kalinowskiego w Białymstoku. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku o godz. 15.11 strażacy otrzymali wezwanie do wypadku samochodu osobowego. Do akcji wysłano dwa zastępy.

Strażacy zastali na miejscu przewróconego na bok osobowego opla, który zahaczył o zaparkowany autokar. W zdarzeniu brało również audi, które uderzyło w opla.

Pierwsza pomoc została udzielona na miejscu jedynie kierowcy przewróconego auta, który odmówił dalszej obserwacji w szpitalu. Reszcie uczestników tego zdarzenia nic się nie stało. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca kolizji oraz odpięciu akumulatorów.