Czy będą braki prądu 20.04 w podlaskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Zarzecze, numery: od 2 do 29 22.04 od godz. 8:00 do 15:00

Suwałki, ul. Przemysłowa numery: od 2 do 6, ul. Zwrotnicza POLWAR S. A. 23.04 od godz. 8:00 do 18:00

Filipów Drugi, numery: od 2 do 52 23.04 od godz. 8:00 do 15:00

Trakiszki, numery: od 8 do 10, Oszkinie, 34, Wojtokiemie, numery: od 32 do 34 29.04 od godz. 8:00 do 15:00

Trakiszki, numery: od 1 do 5, Oszkinie, 34, Wojtokiemie, numery: od 32 do 34 26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Trakiszki, numery: od 6 do 8 25.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wojciuliszki, numery: od 6 do 17 24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Pełele, numery: od 11 do 13 23.04 od godz. 8:00 do 15:00

Pełele, numery: od 8 do 10 22.04 od godz. 8:00 do 15:00

Potopy, Olszanka, Michałówka, Sikorowizna, Poszeszupie-Folwark, numery: od 2 do 21 23.04 od godz. 8:00 do 15:00

Jeleniewo, ul. Suwalska numery: od 1 do 5, ul. Polna numery: od 4 do 6, ul. Kolonia Jeleniewo numery: od 1 do 5, Prudziszki, numery: od 1 do 9, Wołownia, 21

25.04 od godz. 7:00 do 10:00

Prudziszki, numery: od 39 do 48, Żywa Woda, Krzemianka, Tartak

25.04 od godz. 8:00 do 15:00

Jeleniewo, ul. Suwalska numery: od 1 do 5, ul. Polna numery: od 4 do 6, ul. Kolonia Jeleniewo numery: od 1 do 5, Prudziszki, numery: od 1 do 9, Wołownia, 21

25.04 od godz. 13:00 do 16:00

Filipów Trzeci, numery: od 2 do 9, od 12 do 16, 21, 24, 34, 37

29.04 od godz. 9:00 do 17:00

powiat augustowski

Augustów, ul. Rajgrodzka 123, 124A, Biernatki, numery: od 1 do 4A

23.04 od godz. 8:00 do 15:00