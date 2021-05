Część osób rezygnuje z drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Czym to grozi?

Jak mówi Szymon Bielonko, pracownicy punktów szczepień nie mają żadnych wytycznych, które nakazywałyby im monitorowanie osób, które nie pojawiły się na drugim szczepieniu. To indywidualna decyzja pacjentów, z której nie są rozliczani. Natomiast, absencje bez uprzedzenia dezorganizują pracę punktów.

- Musimy szukać pacjentów, którzy mogą przyjąć szczepionkę wcześniej. Jeśli to się nie udaje, pojawia się ryzyko utylizacji - mówi koordynator punktu szczepień przy ul. Broniewskiego w Białymstoku.

Marzena Bednarczyk, koordynator ds. szczepień z Centrum Medycznego REVITA, również przyznaje, że problem rezygnacji z drugich dawek jest raczej marginalny.

- Zdarza się, że ktoś nie pojawia się w terminie podania drugiej dawki. Zwykle jednak są to sytuacje, gdy ktoś jest chory i nie może zaszczepić się - mówi Marzena Bednarczyk. - Owszem, mamy pojedyncze przypadki osób, które gorzej zniosły pierwszą dawkę i nie chcą się zaszczepić drugą. To zwykle ci, którzy przyjęli preparat AstraZeneca. Jednak zawsze w takiej sytuacji staramy się rozmawiać z pacjentem i go przekonywać. I zwykle po takiej konsultacji pacjenci stają się spokojniejsi i decydują się na powtórne zaszczepienie.