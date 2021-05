Rejestrują się na szczepienia po kilkanaście razy i nie przychodzą

Lek. Justyna Adamczuk, która przyjmuje pacjentów w punkcie szczepień w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku mówi, że od około dwóch-trzech tygodni obserwuje zjawisko blokowania terminów przez zorganizowane grupy:

- To zaczęło się wraz z uwolnieniem rejestracji na szczepienia młodszych roczników. W ciągu dnia mamy zapisanych ok. 200 osób i 20 z nich nie zgłasza się. Gdy żołnierze z WOT dzwonią i pytają, co się stało, słyszą odpowiedzi: "Nie chce mi się" lub "Nie ma mnie w Białymstoku". To nie może być przypadek, że 10 osób pod rząd odpowiada w ten sam sposób. I ostatnio powtarza się to codziennie.