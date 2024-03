Kim jest Julia Scorupco?

Julia Scorupco mieszka w Stanach Zjednoczonych z mamą Izabellą, z którą od dzieciństwa jest bardzo silnie związana. Jej rodzice się rozwiedli, gdy była bardzo mała. Czasami widuje się ze swoim ojcem, który mieszka daleko, więc kiedy się spotykają, to spędzają czas intensywnie. Pan Mariusz podkreśla, że ma bardzo dobrą relację z córką. Julia Scorupco podpisuje się też czasem nazwiskiem Czerkawski. Zjawiskowa Julia ukończy niedługo 27 lat!

Julia urodziła się 15 września 1997 roku. Jest spod znaku panny. Izabella Scorupco zabierała córkę na plan, kiedy ta miała zaledwie kilka miesięcy. Mała Julia była bardzo żywiołowym dzieckiem, ale zawsze dobrze się uczyła. Była na tyle dobrą uczennicą, że została nawet zaproszona do Białego Domu na specjalne spotkanie z prezydentem USA Barackiem Obamą – jako przyszłość elity i demokracji USA. Mówi po angielsku, szwedzku i polsku.

Kierunki studiów sugerują, że nasza bohaterka może związać swoją karierę zawodową z szeroko pojętym shobizem lub, zawężając, z branżą filmową, ale nie będzie to aktorstwo. Z tego co wiadomo zamierza stanąć po drugiej strony kamery jako menadżerka albo producentka. Julia po studiach zaliczyła staże w największych firmach producenckich. Obecnie działa w branży Public Relations.

Media społecznościowe

Julia prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje ponad 35 tysięcy osób! Jednak da się zauważyć, że nie traktuje tego priorytetowo i nie dąży do rekordowych zasięgów. Zdjęcia wstawia niezbyt regualrnie, a jeśli już to są to zjęcia z przyjaciółmi, chłopakiem, albo z mamą.