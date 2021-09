CLJ. Emocje w meczach Jagiellonia - Legia. Szczęście było bardzo blisko (zdjęcia)

Szkoda szczególnie remisu trampkarzy w meczu na szczycie, bo wyrównujący gol dla Legii padł w ostatnich fragmentach spotkania. Także juniorzy młodsi Jagi dopuścili do utraty gola w końcówce, co doprowadziło do ich porażki.

- Straciliśmy bramkę na sześć minut do końca przy nieco biernej postawie naszej defensywy. Zabrakło nam czasu na wyrównanie, a ponadto nie wiem, czy starczyłoby nam sił, żeby się podnieść - przyznaje w klubowych mediach trener Jagiellonii U-17 Tomasz Bernatowicz.

Czytaj też: Centralna Liga Juniorów. Jaga przegrała w Lubinie i nie jest już liderem

Wygrał zespół Akademii Jagiellonii U-17, prowadzony przez Przemysława Papiernika, który pokonał na wyjeździe UKS SMS Łódź 3:1. Porażki doznała natomiast najmłodsza drużyna Jagi w CLJ z rocznika 2008, ulegając w delegacji 0:2 UKS-owi SMS-owi Łódź.