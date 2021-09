Centralna Liga Juniorów. Jaga przegrała w Lubinie i nie jest już liderem

- Wbrew temu, co sugeruje wynik, nie był to wcale nasz zły występ. Przeciwnie, spotkanie było żywe, interesujące, z dużą liczbą sytuacji z obu stron. Trafiliśmy na mocnego rywala, który zwyciężył, bo był od nas bardziej konkretny i skuteczny. My nie wykorzystaliśmy tego, co mogliśmy i stąd porażka - ocenia trener białostockiego zespołu Krzysztof Zalewski.

Pozytywem wyjazdu Żółto-Czerwonych do Lubina jest gol Jakuba Lutostańskiego, który w 82. minucie zdobył honorową bramkę dla gości. To już ósme trafienie w tym sezonie kapitana Jagiellonii, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji strzelców CLJ U-18. Lepszy jest tylko Filip Wełniak z Lecha Poznań (dziewięć goli).

WYNIKI 5. KOLEJKI

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 3:1 (1:0). Bramki: 1:0 - Łoboda (37), 2:0 - Szafranek (56), 3:0 - Łoboda (62), 3:1 - Lutostański (82).

Jagiellonia: Jasionek – Piórkowski, Skowronek, Podczarski, Dąbrowski (55. Osipiuk), Bernatowicz (75. Stec), Żabiuk (70. Cichocki), Lewicki, Siemieniuk (46. Protaziuk), Lutostański, Zyśk (70. Burkowski).