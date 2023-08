Centralna Liga Juniorów U-19: Widzew Łódź - Jagiellonia 2:2. Uratowali punkt tuż przed końcem

Efektem niezbyt dobrej gry Żółto-Czerwonych był gola dla Widzewa. W 26. minucie dośrodkowaną z lewej strony piłkę nieszczęśliwie do własnej bramki skierował Błażej Rusiłowicz. Na szczęście tuż przed przerwą wyrównał Eryk Kozłowski, którego dośrodkowania z bocznego sektora nikt nie przeciął i futbolówka zatrzepotała w siatce.

- Pierwsza połowa była w naszym wykonaniu raczej senna. Było niewiele momentów wyjścia do pressingu, agresji - przyznaje w klubowych mediach trener Marek Wasiluk .

- W drugą połowę weszliśmy dużo lepiej. Prezentowaliśmy się zdecydowanie inaczej niż przed przerwą, byliśmy bardziej agresywni. Straciliśmy jednak bramkę po stałym fragmencie gry, którą potem staraliśmy się przez długi fragment odrobić - relacjonuje trener Wasiluk. - Mecz toczył się raczej na połowie Widzewa. Wykreowaliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji, ale gospodarze skutecznie się broniliśmy. Wyrównaliśmy w 89. minucie. Była to podobna sytuacja do pierwszej naszej bramki w tym meczu, ponieważ ponownie dośrodkował Kozłowski, ale tym razem gola strzelił Zabielski, który dobił piłkę do pustej bramki - dodaje.