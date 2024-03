Centralna Liga Juniorów U-17: Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 6:0. To była lekcja pokory

- To dla naszego zespołu lekcja pokory. Z pewnością było to pokłosie rozchwianego okresu przygotowawczego i osłabień kadrowych, ale to żadne usprawiedliwienie. Nasza postawa, szczególnie po golu na 2:0 dla Legii, jest nie do zaakceptowania - przyznaje trener Jagiellonii U-17 Sebastian Szweda.