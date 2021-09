Były testy. Innowacyjne maszyny z CynkoMetu usprawnią prace polowe [zdjęcia]

Wersje prototypowe powstały w CB-R na początku tego roku, a po serii testów polowych rozrzutniki zostały wprowadzone do oferty sprzedażowej. Rolnicy najbardziej docenili czas ładowania pełnej skrzyni, który dla rozrzutnika 3,5 tony wynosił 20-25 min., a dla rozrzutnika sześcionowego – od 30 do 40 min. Z uznaniem spotkała się też prosta obsługa chwytaka, która nie wymaga żadnych specjalistycznych szkoleń ani uprawnień.

- Wprowadzenie naszych rozrzutników samozaładowczych do oferty handlowej to dla nas ważne wydarzenie. To szczególny projekt, który stanowi swoiste uwieńczenie bogatej tradycji produkcji maszyn rolniczych w Czarnej Białostockiej. Nie każdy bowiem wie, że RT 1 - pierwszy rozrzutnik obornika w naszym kraju powstał właśnie w tym miejscu, w latach 50. i był wówczas przełomowym produktem, który całkowicie zmienił pracę w gospodarstwie rolnym. Dziś historia zatoczyła koło: wprowadzamy do produkcji seryjnej maszyny, które mają równie silny potencjał, by tę pracę zmienić – dodaje Mariusz Dąbrowski.