Brak wody w Białymstoku i w Wasilkowie. Wodociągi Białostockie modernizują sieć (zdjęcia)

Brak wody - Białystok ul. Modrzewiowa

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują odbiorców wody w budynkach przy ul. Modrzewiowej od nr 16 do ul. Żwirki i Wigury oraz część budynków w ul. Zwierzynieckiej nr 31/1, 56, 58, 56A, 56B, 56E, 56/1, 54/2, budynek nr 28 należący do Żwirki i Wigury w Białymstoku, że w dniu 16.06.2021 roku w godz. 8.00 - 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody ze względu na konieczność podłączenia nowo wybudowanego wodociągu do sieci miejskiej.

Prace prowadzi firma DRABENT tel. 695388722

Brak wody - Wasilków ul. Kościelna

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują odbiorców wody w budynkach od ul. Kościelnej i od ul. Kruczej do ul. Polnej w Wasilkowie, że w dniu 16.06.2021 roku w godz. 8.00 - 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody ze względu na konieczność przeprowadzenia prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej.