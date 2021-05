Białystok. Awaria sieci magistralnej na osiedlu Białostoczek. Ciepłej wody nie będzie do 29 maja (zdjęcia)

Awaria nastąpiła 26 maja. W jej wyniku do 29 maja niektórzy mieszkańcy osiedla Białostoczek nie będą mieli dostępu do ciepłej wody.

- To naprawdę duża awaria magistrali cieplnej. W naszych zasobach dostępu do ciepłej wody nie ma 50 budynków. Sprawą zajmuje się już spółka Enea Ciepło, która zapowiedziała usunięcie uszkodzenia magistrali głównej do 29 maja do godziny 16.00 - mówi Mirosław Ostrowiecki, prezes zarządu Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

To nie pierwszy przypadek braku dostępu do ciepłej wody na tym osiedlu w ostatnim czasie. Od 17 do 19 maja były prowadzone prace naprawcze. Jednak jak zapewnia Mirosław Ostrowiecki, obie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego.