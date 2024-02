Boks. Przed galą Białystok Boxing Night. W walce wieczoru Bartłomiej Przybyła kontra Antonio Zamora z Nikaragui Wojciech Konończuk

To będzie już nasz 49. event, a we wrześniu dobijemy do pięćdziesiątki - mówi szef grupy Chorten Boxing Production Dariusz Snarski przed galą Białystok Boxing Night, do której dojdzie w stolicy Podlasia 6 kwietnia. W walce wieczoru Bartłomiej Przybyła skrzyżuje rękawice z Antonio Zamorą z Nikaragui.