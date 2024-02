Bo płynie w nas życie. Białostoczanie honorowo podzielili się krwią

Pierwsi chętni , by honorowo oddać krew, na plac przy ul. Zwycięstwa przyszli w sobotni poranek. Wypełnili niezbędne ankiety, ogrzali się gorącą herbatą lub kawą przygotowanymi przez pracowników sklepu Jama-m i już za chwilę mogli być przyjęci w jenym z dwóch krwiobusów, których tego dnia użyczyło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wszyscy mówili to samo: przyszli na akcję, bo chcą pomagać.

Takich osób jak on w sobotę przyszło w sumie 75. Byli tacy, którzy krew zdawali pierwszy raz – przyszli spontanicznie, widząc krwiobusy. Inni skorzystali z okazji, że krew można oddać w dzień wolny od pracy – bo na co dzień mają zbyt wiele służbowych obowiązków.

– Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jest największym odbiorcą krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa w Białymstoku. Trafia do nas 75 proc. krwi pozyskiwanej przez RCKiK. Rocznie szpital potrzebuje około 25 tys. jednostek krwi – mówi prof. Jan Kochanowicz, dyrektor USK w Białymstoku. – Ma to związek z tym, że w USK realizowane są najbardziej wysokospecjalistyczne zabiegi i procedury. Transfuzje w USK są przeprowadzane przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Takie akcje jak „Bo płynie w nas życie” to jednak nie tylko nagrody, ale też – a może przede wszystkim – możliwość pomocy drugiemu człowiekowi. Krew to lek bezcenny, którego nie da się wyprodukować. Jedyną formą jej pozyskania jest więc tylko podzielenie się nią z innym pacjentem.

Kto może zostać krwiodawcą, a kto nie?

Pierwszy warunek oddania krwi to wiek pomiędzy 18. a 65. rokiem życia. Oprócz tego obowiązują też ogólne warunki, według których dawca: waży nie mniej niż 50 kg, jest zdrowy (dokładne dane zawiera poprzedzająca oddanie krwi ankieta), nie chorował na żółtaczkę, nie przechodził operacji, nie miał wykonanego tatuażu ani nie przekłuł żadnej części ciała w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Istnieje także szereg przeciwwskazań do oddawania krwi. Krwiodawcami nie mogą być: kobiety w ciąży oraz panie do 6 miesięcy po porodzie, kobiety przechodzące menstruację (do 3 dni po okresie).

Lista chorób wykluczających z grona krwiodawców jest dość długa, o czym informuje się potencjalnego dawcę w czasie wywiadu medycznego. Do takich schorzeń należą m.in.: choroby układu pokarmowego, oddechowego, immunologicznego, moczowo-płciowego i chorobami nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi, choroby metaboliczne i układu endokrynnego, łuszczyca oraz cukrzyca. Do przeciwwskazań należą także częste zmiany partnerów seksualnych oraz narkomania.