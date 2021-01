Bielsk Podlaski. UOKiK zdecydował: Laktopol może wydzierżawić SM Bielmlek

- Zakładam, że może to nastąpić pod koniec tego tygodnia lub na początku przyszłego. Laktopol będzie musiał wykonywać warunki umowy dzierżawy. Będzie w posiadaniu majątku, na którym będzie mógł prowadzić produkcję, będzie odpowiadał za wszystkie media jakie są doprowadzane do zakładu i oczywiście będzie odpowiedzialny za pracowników. Będzie również zobowiązany do zapłaty czynszu - tłumaczy mecenas Alina Sobolewska, zarządca Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek w restrukturyzacji.